В России стартуют крупные учения военной полиции. Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

В России стартуют специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020". Боевая подготовка военнослужащих пройдет с 18 по 21 августа текущего года под руководством начальника главного управления военной полиции российского Минобороны генерал-полковника Сергея Кураленко, сообщается на официальном сайте министерства.

В крупных военных учениях с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота примут участие более 2,5 тысячи солдат Вооруженных сил РФ и примерно 500 единиц автомобильной техники.

- Учения пройдут в два этапа, в ходе них проверят готовность солдат к выполнению задач по предназначению. В ходе учений также будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году, - говорится в сообщении министерства обороны.

Напомним, что недавно в России была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.