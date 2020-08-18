Неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии Фото: Александр КОЦ

Неизвестные обстреляли автомобиль главы министерства внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Инцидент произошел поздно вечером 17 августа, в понедельник, в Цхинвале. Сам министр не пострадал, сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Тарзан Кокойты.

В связи с происшествием в столице республике в настоящее время объявлен план "Перехват".

- Примерно в 11 часов вечера недалеко от микрорайона Московский в северной части Цхинвала неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД республики из пистолета. Стреляли из заброшенного здания неподалёку. Одна из трех выпущенных пуль попала в дверь транспортного средства со стороны водителя. К счастью, никто не пострадал, - рассказал Тарзан Кокойты.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов Южной Осетии, устанавливаются участники нападения.