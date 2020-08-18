«Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский профессиональный футбольный клуб из города Милана «Интер» разгромно победил донецкий клуб «Шахтер» в полуфинале Лиги Европы УЕФА. Матч в этот понедельник завершился со счетом 5:0 в немецком Дюссельдорфе.

Первый гол украинские «Горняки» пропустили на 19-ой минуте матча, мяч забил аргентинец Лаутаро Мартинес. Второй гол в ворота донецких футболистов забил Данило Д'Амброзио, третий – снова Мартинес. Затем дважды отличился бельгиец Ромелу Лукаку.

Надо отметить, что это был третий в истории выход «Шахтера» в полуфинал еврокубка. «Интер», победив донецкий клуб, стал первым итальянский клуб за долгое время, которому удалось пробиться в финал Лиги УЕФА.

В финале нынешнего сезона Лиги Европы 21 августа, в грядущую пятницу, в Кельне сыграют "Интер" и "Севилья".