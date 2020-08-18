Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса» Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового класса» наряду с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином и главой Турции Эрдоганом. Президент Соединенных Штатов считает, что его главный политический соперник Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах главы государства грядущей осенью.

- Я понял одно: Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Эрдоган являются шахматистами мирового класса. Байден не сможет с ними работать на равных, поскольку даже его лучшие годы в политике не были такими уж замечательными, - отметил Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин 18 августа.

Как ранее писал сайт kp.ru, действующий президент Штатов придумал совместное прозвище для своего предшественника на посту главы США Барака Обамы и работавшего с ним вице-президента Джо Байдена. Политиков он теперь называет «Обайден».