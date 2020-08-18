Совфед назвал условие новых выплат на детей до 16 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Решение о возможных выплатах семьям с детьми до 16 лет в августе этого года будет зависеть от решения несколько инстанцией, среди которых главной является социальный блок правительства России. Об этом рассказал первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Он уточнил, что сперва стоит дождаться возвращения главы российского кабинета министров Михаила Мишустина из поездки на Дальний Восток. Вероятнее всего, решение по вопросу детских выплат будет принято после этого.

- Будет решено, будут выплаты или нет. Возможно, предпримут какие-то дополнительные меры для поддержки. Это все-таки многомиллиардные затраты. В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты во время пандемии и каникул. Поэтому нужно подождать, - объяснил Валерий Рязанский в интервью Nation News.

Сенатор предположил, что последнее слово в данном вопросе будет за министерство финансов РФ.