Трамп пообещал помиловать «очень важного человека» Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 августа этого года, должен помиловать некоего «очень важного человека», однако так и не раскрыл, о ком именно идет речь. Об этом рассказали журналисты президентского пула.

Глава Соединенных Штатов, по их словам, сказал, что сегодня выпустит указ о помиловании «важной фигуры», но речь не идет об Эдварде Сноудене или экс-советнике главы государства по национальной безопасности Майкле Флинне.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп заявил о своей готовности изучить дело Сноудена и вынести вердикт о его помиловании. При этом американские президент признался, что никогда лично не встречался с бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США и не слишком хорошо знаком с его делом.

Ранее действующий президент Штатов говорил, что считает Сноудена шпионом, но если тот представит записи телефонных переговоров Барака Обамы, то "станет его поклонником".