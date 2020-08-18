Психолог объяснила, как учителям правильно критиковать и оценивать школьников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В процессе любого обучения крайне важна эффективная обратная связь и умение критиковать. Это ключевой навык преподавателя, особенно работающего с детьми в школах. В интервью kp.ru психолог и профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Марина Розенова рассказала, как учителям правильно критиковать и оценивать школьников.

По ее мнению, если педагог позволяет себе отпускать фразы вроде «опять неправильно», «всё не так», «глупость полнейшая» - это полностью убивает у ученика желание учиться дальше и проявляться инициативу. Грамотный преподаватель критикую своих учеников, но при этом показывает им правильный путь решения, уточняет и комментирует свою оценку, приводит доказательства тому, почему выбранное учеником решение не является верным.

- Комментируя ответ ученика, преподаватель должен характеризовать его решение или действие, а не личность ребенка. Например: «Сейчас ты ошибся в этом упражнении, а ведь такое уже было и в прошлый раз, в таком же примере». Комментарии вроде «Ты вечно ошибаешься» или «Какой ты глупый» допускать нельзя, - подчеркнула Марина Розенова.

Учитель также должен показать школьнику способ исправить ситуацию, дать грамотный совет по дальнейшим действиями.

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