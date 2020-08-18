Россиянам сообщили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов Фото: Алина НИЗАМОВА

Эксперты международной компании Group-IB за последние месяцы обнаружили более сотни мошеннических сайтов по продаже авиабилетов. Большая часть этих ресурсов уже заблокирована, рассказал глава направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

Он отметил, что большинство мошеннических сайтов специализируется на якобы продаже билетов на самолеты, помимо этого есть фишинговые ресурсы, которые специализируются на брони номеров в отелях и аренде автомобилей.

- Некоторые сайты были созданы еще до изоляции, но после пандемии они активизировались из-за открытия границ. Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт, - рассказал Яков Кравцов в интервью РИА Новости.

Чтобы обмануть людей, аферисты часто используют бренды известных авиакомпаний и туристических фирм, поэтому при планировании поездки крайне важно внимательно отнестись к выбору ресурса для покупки билетов или брони в гостиницах. Эксперт посоветовал совершаться покупки только на проверенных официальных сайтах.

- Следует проверять доменное имя ресурса, на котором находитесь. Если он отличается от оригинала или кажется подозрительным, то совершаться покупку не стоит, - объяснил начальник направления антиконтрафакта.

Он добавил, что не нужно доверять «фантастическим» скидкам или слишком выгодным предложением, ведь мошенники часто пытаются сыграть на человеческой жадности.