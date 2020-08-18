Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе вернувшихся из Сирии российских детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Доставленные из Сирии на родину российские дети отправятся по восьми регионам государства под опеку своих родственников. Об этом во вторник, 18 августа, рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она объяснила, что перед отправлением в Москву дети дождались оформления всех необходимых документов и снятия транспортных ограничений в приютах Дамаска.

- По возвращению на родину все они попадут под опеку своих родных и поедут в восемь российских субъектов, среди которых, например, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария, - сказала омбудсмен.

Анна Кузнецова добавила, что возраст вернувшихся из Дамаска детей составляет от года до 15 лет, но большинству из них – от двух до шести лет.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 российских детей были возвращены на родину из Сирии специальным вывозным рейсом на самолете министерства обороны РФ. В ночь на 18 августа воздушное судно с юным пассажирами успешно приземлилось в Подмосковье.