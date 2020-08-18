Психолог рассказала, как поддержать ученика, который боится отвечать у доски Фото: Евгения ГУСЕВА

Зачастую школьники, в том числе старших классов, боятся отвечать у доски. Такое бывает даже когда ученик знает материал на отлично – многие дети просто робеют. Важным умением для учителя является дать ребенку быструю психологическую поддержку в такой ситуации. «КП» поговорила об этом с психологом и профессором кафедры Научных основ экстремальной психологии Мариной Розеновой.

- Иногда от педагога требует только одобряющий взгляд, в ином случае можно воодушевить ученика, сказать, что поможешь. Хороший учитель, во-первых, сразу заметит, что ученик робеет, что ему трудно отвечать перед всем классом. А во-вторых, сориентируется и приободрит, - объяснила специалист.

Психолог отметила, что преподаватель в таком случае может напомнить стесняющемуся ученику пример из собственных школьных будней, придав ребенку необходимую уверенность в себе.

- Если смущение ребенка слишком сильное, то нужно использовать другие формы контроля знаний – индивидуальный опрос, письменный опрос. Подождать, пока учение освоится в классе и перестанет стесняться, - добавила Марина Розенова.

Напомним, что профессор также объяснила, как учителя должны реагировать на провокации со стороны своих учеников, а также каким образом педагоги должны давать оценки и критиковать во время уроков.

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