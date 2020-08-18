Последние новости на утро 18 августа 2020: Совфед назвал условие августовских выплат на детей до 16 лет

Совфед назвал условие новых выплат на детей до 16 лет в августе 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости на утро 18 августа 2020 года: член российского Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что многие родители рассчитывают получить выплаты на детей до 16 лет в августе этого года, но решение по данному вопросу будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Сенатор предложил дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина после рабочей поездки на Дальний Восток – именно тогда вопрос о том, начислять ли семьям выплаты за август будет решаться кабмином. При этом в бюджете 2020 года такие средства не заложены, третья выплата также не предусмотрена поправками

Кстати, о детях: этой ночью на аэродроме в Подмосковье успешно приземлился самолет Минобороны РФ, который вернул на родину 26 российских детей из Сирии. Это первый вывозной рейс ведомства после продолжительного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Детей, которые все это время находились в приютах Дамаска, отвезут в подмосковный центр обсервации. После того, как они пройдет карантин, их передадут родственникам в восьми регионах страны.

Тем временем, в Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Одна из трех выпущенных злоумышленниками пуль прошила водительскую дверь машины, но в результате инцидента никто не пострадал. В республике объявили план «Перехват» - местные правоохранители разыскивают участников нападения.

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса». К этому же, вероятно почетному, разряду американский лидер отнес также и Си Цзиньпина, Эрдогана и Ким Чен Ына. Трамп считает, что его главный политический соперник Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах главы Соединенных Штатов осенью.