В Роспотребнадзоре назвали регионы, где больше 20 процентов жителей имеют иммунитет к коронавирусу

Вакцина поступит в первую очередь в регионы с неблагополучной эпидситуацией Фото: REUTERS

Названы регионы, где больше 20 процентов населения имеют иммунитет к коронавирусу. В Роспотребнадзоре сообщили - в 23 субъектах РФ провели 65 тысяч тестов. В еще трех регионах исследование завершается, но там уже диагностику на антитела прошли больше 9 тысяч человек.

- Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Существует всего два способа получить устойчивый иммунитет - переболеть с симптомами, то есть достаточно тяжело, или вакцинироваться.

Прививки от коронавируса вакциной Центра Гамалеи начнут делать россиянам уже в ближайшие месяцы. Первыми будут врачи и учителя. Пока объем препарата ограничен, в приоритете поставки в регионы с неблагополучной эпидситуацией.

В Центре "Вектор" тоже продолжают работу над вакциной от коронавируса - начат второй этап исследований, это значит, что до конца года вторая российская вакцина может получить регистрацию.