Трамп о коронавирусе: "Пандемия – это Бог проверяет меня"

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США на митинге в Миннесоте "поговорил с Богом". Точнее, Дональд Трамп изобразил перед 250 сторонниками такой разговор. Начал он с того, что похвалился своими достижениями на посту главы государства - сделал экономику США "великой".

- Я хорошо поработал, Бог? Я единственный, кто может это сделать, приводит слова Трампа Daily Mail. Затем он стал изображать Бога, погрозил указательным пальцем и ответил сам себе: - Ты не должен так говорить. Теперь мы заставим тебя сделать это снова.

Трамп имел в виду, что ситуация с коронавирусом серьезно пошатнула экономическую стабильность США, выросла безработица, а снижением этого показателя ранее президент США гордился больше всего.

- Мы построили величайшую экономику в истории мира, и теперь я должен сделать это снова. Теперь вы знаете, что это такое? Это Бог испытывает меня, - заключил Дональд Трамп.

На этом митинге он сделал еще несколько неожиданных заявлений. Например, сообщил сторонникам, что планирует остаться в Белом доме "еще четыре года, а потом еще четыре года". Демократов Трамп назвал радикалами, которые "нянчатся с преступниками", а лидера оппонентов, Джо Байдена - "марионеткой левых экстремистов".