Илон Маск перепрыгнул с седьмой на четвертую строчку списка самых богатых людей мира за месяц

Илон Маск теперь входит в пятерку самых богатых людей мира Фото: REUTERS

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым в списке самых богатых людей мира. В июле он был на седьмой позиции.

Причиной такого резкого скачка стало рекордное увеличение стоимости акций его компании Tesla. Состояние Маска достигло 84,8 миллиардов долларов, за месяц он стал богаче почти на 7 миллиардов, пишет Bloomberg.

Таким образом, Маска обгоняют всего три человека: самым богатым по-прежнему остается Джефф Безос, владелец "Amazon", за ним следом идут Билл Гейтс - крупнейший акционер компании Microsoft, и Марк Цукерберг - основатель Facebook.

Еще в начале года некоторые игроки рынка рассчитывали скупить "по дешевке" акции компании Илона Маска, ждали падения цены, но вместо этого акции стремились только вверх. Тем, кто хотел сыграть на "шортах" коротких позициях игры на бирже, изобретатель ответил в свойственной ему манере с иронией - он опубликовал на сайте компании Tesla редкий товар -( Short Shorts) короткие шорты и посоветовал игрокам рынка "лететь как ветер".