Поддерживающий протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Игорь Лещеня Фото: Алексей ОСИПОВ

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает портал tut. by. Его заявление теперь будет рассматривать президент, указа об отставке пока не было.

Посол открыто поддерживал протестующих в Белоруссии людей, он записал видеообращене, в котором выступил против насилия.

- Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки,- сказал Игорь Лещеня.

В интервью kp.ru белорусский он называл себя послом, который "имеет свою гражданскую позицию" и "организовал безукоризненно выборы на избирательном участке в Братиславе" - Светлана Тихановская набрала там 86 процентов голосов. Лещеня ранее написал, что источником власти в Белоруссии является народ.