Нечем торговать: Дилеры заявили о дефиците автомобилей после посткарантинного роста продаж

Производители автомобилей снизили выпуск на время карантина Фото: Дмитрий БРУШКО

Автодилеры сообщили, что рост продаж новых машин после карантина по коронавирусу сыграл с ними злую шутку - салоны остались с дефицитом товара. В июле, когда во многих регионах страны уже сняли основную часть ограничений, люди отправились в салоны покупать авто. Граница на тот момент была закрыта, так что сбережения, вероятно, отложенные на отпуск, решили вложить в движимое имущество. Продажи выросли на 7 процентов в годовом выражении.

- Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям. Он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по отдельным маркам и брендам, возможно, еще дольше, — сказал РИА Новости глава ассоциации автодилеров Олег Мосеев.

Причиной опустевших автосалонов называют не только отложенный спрос, но и снижение объемов производства машин - предприятия тоже уходили на карантин и приостанавливали работу.