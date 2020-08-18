В Конгрессе США осудили "предложение" России о военной помощи Белоруссии

В Белоруссии проходят акции оппозиции, а 16 августа к Дому правительства пришли сторонники Лукашенко Фото: Виктор ПАЖИТОК

Американские конгрессмены выступили против "предложения" России о военной помощи Белоруссии. Хотя Москва не заявляла, что собирается отправлять в Белоруссию военных.

- Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны,- сказано в заявлении Конгресса США.

Американские законодатели обвинили Кремль в "попытке подорвать суверенитет еще одной европейской страны".

Президенты России и Белоруссии на минувшей неделе провели два телефонных разговора. Обсудили ситуацию с протестами, которые начались 9 августа в белорусских городах. Путин и Лукашенко договорились совместно "в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности, реагировать на внешние угрозы" в случае обострения ситуации.

Александр Лукашенко считает, что за протестами в Белоруссии стоит Запад, толпой активистов "управляют кукловоды".