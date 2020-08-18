Коронавирус у Александа Новака: министр энергетики переносит болезнь бессимптомно

Александр Новак переносит коронавирус бессимптомно Фото: Андрей МИНАЕВ

В Минэнерго сообщили, что министр энергетики России Александр Новак переносит коронавирус бессимптомно.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске, что Александр Новак заразился коронавирусом.

- К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья, - сказал глава кабмина.