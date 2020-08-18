Коронавирус у Александра Новака: министр энергетики переносит болезнь бессимптомно

Александр Новак переносит коронавирус бессимптомно Фото: Андрей МИНАЕВ

В Минэнерго сообщили, что министр энергетики России Александр Новак переносит коронавирус бессимптомно.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске, что Александр Новак заразился коронавирусом.

- К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья, - сказал глава кабмина.

В Минэнерго уточнили, что положительным оказался тест, который сделали на Камчатке. Затем Новак улетел в Москву, и ещё два теста подтвердили заражение. Представитель ведомства также отметил, что Новак хорошо себя чувствует и будет принимать участие по видеосвязи в заседании министерского комитета ОПЕК+.

Во время поездки Мишустина по Дальнему Востоку коронавирус выявили у нескольких журналистов правительственного пула. Их изолировали в Петропавловске-Камчатском, а затем отправили в Москву самолётом МЧС.