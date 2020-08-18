Названы пять жирных продуктов, от которых не стоит отказываться

Жирная еда может быть полезнее низкокалорийной Фото: Евгения ГУСЕВА

Диетолог развеял миф, что желающим похудеть людям нельзя есть жирные продукты. Правда, есть разница, какой продукт из этого списка окажется на тарелке. Диетолог Даниэль Урсуа назвала пять продуктов, которые действительно являются достаточно калорийными, но тем не менее полезны и не нанесут вреда фигуре.

Яйца: Несколько лет назад диетологи не советовали есть этот продукт каждый день.

- Теперь даже испанский Фонд сердца изменил свои рекомендации,- рассказала газете La Vanguardia диетолог. - Яйцо является источником полезных жиров , белков и витаминов для организма.

Не обязательно есть только отварные яйца или яичницу, можно включать продукт в рацион "интереснее", например, готовить овощные лепешки.

Орехи: Калорийный продукт, но один из самых сытных, поэтому их стоит включать в меню на завтрак.

- Женщины, которые ели орехи хотя бы пару раз в неделю, прибавляли в весе меньше, чем те, кто этого не делал,- рассказала об исследовании доктор.

Авокадо: Содержит полезные для сердца жиры и считается очень питательным продуктом благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, гораздо более насыщенный, чем нерастворимая клетчатка, которая, к примеру содержащаяся в злаках.

Лосось: Самая жирная из рыб. Но это полинасыщнные жиры, полезные для сердца.

- Пора перестать считать калории в пище и больше сосредоточиться на ее питательных веществах,- советует врач.

Молоко: Многие отказываются от молока в пользу растительных напитков - молоко из кокоса, миндаля, хотя на самом деле часто такие продукты имеют рисовую или овсяную основу.

- Насыщенные жиры, содержащиеся в молочных продуктах или яйцах, могут быть полезными, в то время как растительный жир, содержащийся в некоторых маслах, может иметь воспалительные эффекты.