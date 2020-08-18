Дегтярёв предложил ввести налоговый вычет туристам, которые поедут на Дальний Восток

Михаил Дегтярёв предложил стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил с предложением, способным стимулировать туристический поток на Дальний Восток. Он предложил ввести налоговый вычет для туристов, которые отправятся в поездку на Дальний Восток по пакетному туру дольше трёх дней.

Дегтярёв также предложил максимальную сумму возврата ограничить 26 тысячами рублей на каждого туриста.

- Она, кстати, соизмерима с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" по перелёту на Дальний Восток, - отметил Дегтярёв на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

Врио губернатора попросил кабмин поддержать его предложение и отметил, что принятие меры "даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период".