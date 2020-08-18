В Минспорта без объявления причины приостановили аккредитацию Федерации хоккея на траве

Аккредитация приостановлена, на какой срок - не известно Фото: fhtr.ru

В Минспорта приостановили аккредитацию Федерации хоккея на траве.

- Правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта "хоккей на траве" наделена сроком на 6 месяцев ООО "Федерация бейсбола России",- сказано на официальном сайте Федерации.

Причина не названа.

В начале августа 2020 года в Федерации сообщали, что не могут приступить к общероссийским соревнованиям из-за отсутствия доступа представителей Федерации к главе Николаю Александрову, который в конце декабря 2019 года был арестован. Передать ему документы на подпись, а согласно уставу только он может их заверить, не удалось. Поэтому возобновления турниров не произошло.

На приостановление аккредитации уже отреагировали спортсмены. В группе федерации хоккея на траве в Facebook спортсмены с горькой иронией написали:

- Играем в баскетбол, товарищи.

- Нет слов. Шок.