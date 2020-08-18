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В США признали отставание от России и Китая в модернизации ядерных вооружений

На обновление американского ядерного потенциала в 2021 году выделят больше денег, чем раньше
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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США признали отставание от своих главных соперников по одному вопросу

США признали отставание от своих главных соперников по одному вопросу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии заявили, что Америка отстает от России и Китая в модернизации ядерных вооружений. Сенаторы считают, что обе страны расширяют свои программы по этому направлению другими темпами, нежели они сами.

- Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации, - приводит текст доклада RT.

Говоря о поддержании боеготовности своей страны, американские сенаторы назвали суммы, которые идут из бюджета Национальному управлению по ядерной безопасности США. В 2020 году на эти цели направили 12,46 миллиардов долларов, в 2021 году выделят уже 15,6 миллиардов долларов.

Ранее в Госдуме РФ говорили, что США, когда заходит речь о разработке новейшего оружия, прибегают к тактике "информационного воздействия", в ход идут "пламенные речи", призывы к национальной гордости - все, чтобы убеждать граждан в "несокрушимости американской армии".

В России начали работать над гиперзвуковым оружием, аналогов которому нет в мире, эксперты считают, что такие разработки появятся в США только к 2024 году.