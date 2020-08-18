Сенатор назвал условие для августовских выплат на детей от 3 до 16 лет

Сенатор назвал условие третьих выплат на детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме предложили правительству провести третьи выплаты по 10000 рублей семьям, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет. На эти средства семьи смогли бы собрать детей к школе, приобретя все необходимое. Но пока данный вопрос не решен.

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский назвал условие для проведения августовских выплат.

Он согласен, что средства могли бы оказать помощь родителям, готовящим детей к школе. Однако, стоит опираться на реальные финансовые возможности.

В настоящий момент нет решений о выделение средств из бюджета на эти цели.

- Для этого требуется соответствующее решение правительства. Такой проект должен быть рассмотрен правительством: поддержан, не поддержан. Но там должны быть подсчеты: сколько для этого потребуется ресурсов», — сказал сенатор Пятому каналу.

Сенатор напомнил, что две предыдущие выплаты обошлись государству в 18 миллиардов рублей, чтобы провести третью волну компенсаций, потребуется порядка десяти миллиардов.

Тем не менее, если президент примет положительное решение, то ресурсы будут найдены.

- До тех пор, пока эти добрые пожелания не оформлены в качестве решения исполнительной власти, все это благие пожелания, к большому сожалению, — пояснил Рязанский.

Валерий Рязанский отметил, что члены Совета Федерации готовы поддержать соответствующую инициативу Госдумы.

Ранее глава национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что работающие родители детей-инвалидов I группы тоже должны получать зарплату до одного МРОТа без включения пособия, которое они получают по уходу за ребенком, сообщает телеканал "360".