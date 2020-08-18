Ученые рассказали об опасности медицинских масок

Маски медицинские важно правильно утилизировать Фото: Артем КИЛЬКИН

Одноразовые медицинские маски могут привести к массовой вспышке заболевания и наносят серьезный вред природе и животным - об этом заявили британские ученые из Портсмутского университета.

Проблема в том, что маски сейчас чуть ли не самый ходовой товар в мире, масками пользуются, но правильно утилизирует лишь малая часть людей. Например, маски нельзя отправлять на вторичную переработку, потому что они являются потенциальной биологической опасностью для сотрудников предприятия. По той же причине их запрещено бросать просто так на улицах или в урны без крышки - вирус может оставаться на поверхностях до 7 дней.

Хотя многие так и поступают - в Гонконге обнаружено 70 масок вдоль 100-метровой береговой линии, еще 30 появились через неделю, сообщает The Conversation, - они плавали как медузы.

- Большинство масок изготавливаются из прочных пластиковых материалов, и в случае утилизации они могут сохраняться в окружающей среде от десятилетий до сотен лет,- сообщили ученые.

Маски со временем распадаются, животные и птицы могут принять их за пищу и задохнуться от мусора.

Поэтому исследователи советуют перейти на многоразовые тканевые маски со специальным фильтром.