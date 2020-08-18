Новым главным тренером "Барселоны" видят Рональда Кумана: в клубе подтвердили переговоры с голландцем

Рональд Куман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как "Барселона" уволила с поста главного тренера Кике Сетьена, то стали известны подробности поисков нового наставника клуба. В частности, в числе кандидатов на поста главного тренера "Барселоны" значит Рональд Куман.

В данный момент он - наставник сборной Голландии. Однако же, гендиректор "Барсы" Оскар Грау подтверил информацию о переговорах. Грау лично летал в Амстердам для разговора по кандидатуре Кумана.

- Да, я говорил с Куманом, — приводит слова Кумана Sport.es

Отметим, что Рональд Куман - не последний для каталонцев человек. Он играл за "Барселону" с 1989 по 1995 год. А с 1998 по 2000 работал в тренерском штабе команды в качестве ассистента. Ранее же стало известно о важной детали в контракте Кумана со сборной - он может уйти со своего поста после Евро-2020, если к нему поступит предложени от "Барселоны".