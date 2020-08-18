В России предложили закрыть кальянные до конца года

В России хотят запретить курить кальяны до конца 2020 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В России хотят ограничить работу кальянных до конца 2020 года. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Он отметил, что такая мера поможет минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Свое предложение общественник направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Хамзаев напомнил, что ранее специалисты Минздрава неоднократно отмечали опасность кальянов, курение которых повышает риск распространения различных инфекционных заболеваний.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — цитирует обращение Хамзаева RT.

Помимо этого общественник призвал запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени в России в силу должен будет вступить запрет на курение кальянов в местах общественного питания, передает телеканал «360».