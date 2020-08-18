На заседании по делу Ефремова впервые присутствует потерпевшая сторона

Адвокат Александр Добровинский перед началом заседания 18 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 августа в Пресненском суде началось очередное слушание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Сайт kp.ru ведется прямую онлайн-трансляцию из зала суда.

Впервые на заседании присутствуют родственники погибшего курьера Сергея Захарова. Семья мужчины приехала из Рязанской области: жена, младший сын и брат, которых представляет адвокат Александр Добровинский и Анна Бутырина - бывшая коллега Эльмана Пашаева, которая теперь выступает на стороне оппонентов.

Четвёртый потерпевший - старший сын курьера от первого брака - ходит на суд с первых дней.

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП. Джип Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова. От полученных травм он скончался в НИИ Склифосовского. Анализ показал, что Ефремов находился в алкогольном опьянении.