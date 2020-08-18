В России диагностировали 4 748 новых случаев коронавируса

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве - 693 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 4 748 новых случаев коронавируса. Новые заболевшие диагностированы в 83 регионах из 85, симптомов не было у 29% пациентов. Число заразившихся в России достигло 932 493.

Также за прошедшие сутки выздоровели 6 527 человек, а всего за время эпидемии врачи смогли вылечить 742 628 пациентов.

Число жертв коронавируса и сопутствующих заболеваний составило за минувшие 24 часа 132 человек. Всего в России из-за заражения вирусом погибли 15 872 человека.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве (693), Санкт-Петербурге (157) и Свердловской области (149).