Американская администрация уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве внутренней безопасности США закончился список лиц, против которых можно было бы ввести санкции за "вмешательство" России вы американские выборы. И хотя президент США Дональд Трамп опровергал сам факт такого вмешательства, и разные представители спецслужб приводят противоречивые данные - одни уверены- в их выборы вмешивались, другие - нет, такой санкционный список все равно был. Теперь в МВБ проблема - кончились люди, которых можно наказать:

- Что я видел из данных разведки, так это то, что они, без сомнений, пытались вмешаться в наши выборы в 2016 году и продолжали делать это в течение последних четырех лет", - ответил и.о. главы МВБ в интервью порталу Axios.

Он признал, что власти США "израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции".

Советник Трампа Роберт О'Брайен ранее говорил, что России не было смысла вмешиваться в выборы и добиваться избрания Трампа, президента, который вводит новые антироссийские санкции и препятствует строительству "Северного потока-2".