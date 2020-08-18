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В США ввели санкции против всех лиц из списка по «российскому вмешательству» в выборы: теперь не знают, кого еще наказать

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что получал данные разведки о попытках России повлиять на американские выборы
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Американская администрация уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции

Американская администрация уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве внутренней безопасности США закончился список лиц, против которых можно было бы ввести санкции за "вмешательство" России вы американские выборы. И хотя президент США Дональд Трамп опровергал сам факт такого вмешательства, и разные представители спецслужб приводят противоречивые данные - одни уверены- в их выборы вмешивались, другие - нет, такой санкционный список все равно был. Теперь в МВБ проблема - кончились люди, которых можно наказать:

- Что я видел из данных разведки, так это то, что они, без сомнений, пытались вмешаться в наши выборы в 2016 году и продолжали делать это в течение последних четырех лет", - ответил и.о. главы МВБ в интервью порталу Axios.

Он признал, что власти США "израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции".

Советник Трампа Роберт О'Брайен ранее говорил, что России не было смысла вмешиваться в выборы и добиваться избрания Трампа, президента, который вводит новые антироссийские санкции и препятствует строительству "Северного потока-2".