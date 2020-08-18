В деле Ефремова появилась еще одна потерпевшая сторона

Организация, в которой работал Захаров, объявила себя пострадавшей стороной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненском суде города Москвы началось слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актера уже доставили в здание суда. В деле появился новый потерпевший. Сайт kp.ru ведется прямую онлайн-трансляцию из зала суда.

Компания-работодатель погибшего Сергея Захарова объявила себя потерпевшей стороной. Организация считает, что их ущерб за разбитый фургон, который вел Сергей Захаров, составил 1 млн. 50 тысяч рублей.

Адвокат Ефремова возразил, заявив, что машина организации должна быть застрахована.

«Машина была застрахована! Зачем им теперь становиться потерпевшим? Для возмещения ущерба есть страховые компании», - сказал Эльман Пашаев.

Судья Абрамова вынесла отказ организации, которая посчитала себя потерпевшей.

«Нет оснований для признания потерпевшими», - сказала судья.

Напомним, 8 июня в фургон курьера Сергея Захарова врезался джип Михаила Ефремова. От удара автомобиль жителя Рязани перевернуло. От полученных травм Захаров скончался в больнице.