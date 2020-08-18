Стала известна дата прощания с певицей Валентиной Легкоступовой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стала известна дата прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Проводить звезду в последний путь решили на Троекуровском кладбище столицы.

О дне и месте захоронения сообщила наследница певицы. Анетта Бриль поделилась, что мать похоронят 20 августа.

- Прощание будет в 12 часов в четверг в Троекурово, - сказала Бриль Пятому каналу.

Скорее всего, тело артистки предадут земле на этом же кладбище. Уточнять где именно похоронят Легкоступову, собеседница издания не стала.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, она скончалась на 55 году жизни.

Знаменитость попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи приложили все усилия, чтобы реанимировать пациентку, но сделать это не удалось.

Сейчас в обстоятельствах трагической гибели Легкоступовой разбираются стражи порядка, они проверяют все версии и обстоятельства, при которых она получила смертельную травму. Основная версия – несчастный случай.

А вот родные и друзья артистки не верят в случайность и винят в произошедшем Юрия Фирсова, который жил с погибшей.

Известно, что пара злоупотребляла спиртным и накануне госпитализации Анетта Бриль возила обоих в наркологическую клинику. Юрия Фирсова смогли вернуть к жизни, а вот состояние Легкоступовой так и не стабилизировалось.