В Epic Games сообщили, что Apple планирует удалить их профиль из AppStore

Epic Games подала в суд на технологические корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Epic Games, американская компания-разработчик игры Fortnite, сообщила, что компания Apple удалит их профиль из своего магазина приложений AppStore.

- Apple удалила Fortnite из AppStore и проинформировала Epic, что в пятницу, 28 августа, прекратит действие всех наших учётных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для iOS и mac, - сказано в заявлении Epic Games в Twitter.