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Суд не стал называть точный диагноз Ефремова

Судья заявила, что это врачебная тайна
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова

Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Судья отказалась огласить точный диагноз актёра Михаила Ефремова, объяснив это тем, что диагноз подсудимого - врачебная тайна, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

- Точный диагноз актёра оглашён не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать - это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья, - заявила судья.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Пресненском суде слушается дело о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве