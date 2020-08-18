Мальчика-сироту из Украины отстранили от отбора на детское "Евровидение" из-за скандала с советской песней

Мальчика после исполнения песни на-русском стали травить в школе и в соцсетях Фото: Кадр видео

Максим Ткачук из Волынской области в свои 12 лет принес в "копилку" украинских побед немало наград. В последний раз юный музыкант привез в страну победу на музыкальном конкурсе Stars of the Albion, который проходил в Лондоне. Участники соревнования должны были исполнить песни о войне. Максим выбрал "Смуглянку".

После этой победы о мальчике написали не только все СМИ родного Волынского региона, но и центральные издания страны. Правда, фигурировал в этих материалах Максим не как победитель, а как "изменник", "трусливый соловей" и "сторонник оккупантов". Все из-за того, что пел по-русски и на сцену вышел в костюме, стилизованном под фронтовую форму.

Этот скандал не дал мальчику пробиться на "Евровидение", как написал в фейсбуке депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, музыканта отстранили от отбора:

- Аласания (гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Алания - прим.ред.) объясняет свое скотское решение тем, что мальчишка в свое время пел в Лондоне, в здании, принадлежащем какой то российской структуре, оказавшей поддержку конкурсу.

Он добавил, что уйти в этой ситуации должен не мальчик, а глава НОТУ.

Максима Ткачука воспитывают бабушка с дедушкой. Они рассказали, что после выступления в Лондоне мальчика критикуют не только в школе, но и взрослые жители, поток оскорблений льется на семью через Интернет.