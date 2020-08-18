Врач назвала опасность от ношения масок в школе

учителей могут заставить вести уроки в медицинских масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минпросвещения рассказали, что в новом учебном году учителя должны будут носить средства индивидуальной защиты. То есть, уроки педагоги будут вести в защитных масках, чтобы предотвратить распространение коронавируса. А вот ученикам можно будет находиться в аудиториях без защиты.

Врачи скептически относятся к данной мере и предупреждают, что постоянное присутствие маски на лице грозит серьёзными проблемами работникам образовательных учреждений.

Маска существенно ограничивает дыхание. Если носить ее короткое время, то никаких проблем не будет, а вот если не снимать защиту с лица целый день, то можно нанести вред здоровью.

- При длительном использовании она может вызвать обострение хронических заболеваний дыхательных путей — гайморита, синусита, ринита, тонзилита, - пояснила NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко.

Таким образом, повышает риск заболевания учителей. Педагоги могут столкнуться с нарушениями здоровья, отправиться на лечение и выпасть из рабочего процесса.

Еще одна проблема масок – при долгом ношении она становится влажной, а это идеальная среда для размножения бактерий. Данные условия тоже создают дополнительные риски для инфицирования дыхательных путей.

- Маску необходимо менять каждые два часа, после чего утилизировать. Никакая обработка антисептиками не способна её реанимировать. Это серьёзные расходы для школ, пойдут ли они на это? – задалась вопросом Альбина Стрельченко.