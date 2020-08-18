Суд приговорил модель Ольгу Синтюреву к четырем годам колонии за кражу денег из сейфа депутата

Девушка виновной себя не признает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московская фотомодель Ольга Синтюрева отправится в колонию на четыре года - такой приговор вынес суд по делу о краже в особо крупном размере. Женщину признали виновной в похищении 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов из сейфа депутата от ЛДПР Сергея Жигарева.

Правда, в колонию Синтюрева отправится не сразу, а когда дочери исполнится 14 лет, такую отсрочку ей дал суд.

- Ее сообщника Ибрагима Дудаева суд также признал виновным по этой статье и приговорил к четырем годам лишения свободы,- сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Адвокаты модели будут обжаловать приговор.

Ранее сторона защиты планировала настаивать на невменяемости подзащитной. Она сама говорила, что смысла воровать эти деньги у нее нет, потому что депутат сам покупал ей все, что попросил. В момент вскрытия сейфа некоторые камеры в помещении были отключены, Ольга была уверена, что все. Те, что все-таки работали, запечатлели визит грабителей.