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Суд приговорил модель Ольгу Синтюреву к четырем годам колонии за кражу денег из сейфа депутата

Фотомодель получила отстрочу - в колонию она отправится по достижению дочери 14 лет
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Девушка виновной себя не признает

Девушка виновной себя не признает

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московская фотомодель Ольга Синтюрева отправится в колонию на четыре года - такой приговор вынес суд по делу о краже в особо крупном размере. Женщину признали виновной в похищении 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов из сейфа депутата от ЛДПР Сергея Жигарева.

Правда, в колонию Синтюрева отправится не сразу, а когда дочери исполнится 14 лет, такую отсрочку ей дал суд.

- Ее сообщника Ибрагима Дудаева суд также признал виновным по этой статье и приговорил к четырем годам лишения свободы,- сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Адвокаты модели будут обжаловать приговор.

Ранее сторона защиты планировала настаивать на невменяемости подзащитной. Она сама говорила, что смысла воровать эти деньги у нее нет, потому что депутат сам покупал ей все, что попросил. В момент вскрытия сейфа некоторые камеры в помещении были отключены, Ольга была уверена, что все. Те, что все-таки работали, запечатлели визит грабителей.

Криминал