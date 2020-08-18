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Общество

В Беларуси вызвали на допрос россиянина Артёма Важенкова, он участвовал в протестах

Адвокат сообщил, что подозреваемый гражданин России госпитализирован
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Белорусские следователи хотели встретиться с Важенковым во вторник, 18 августа, для проведения следственных действий

Белорусские следователи хотели встретиться с Важенковым во вторник, 18 августа, для проведения следственных действий

Фото: REUTERS

Следственный комитет Беларуси вызвал гражданина России Артёма Важенкова на допрос. Его подозревают в участии в массовых беспорядках в Минске. Оказывающий Важенкову помощь координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников отметил, что СК уже уведомили - Важенков не сможет явиться на допрос.

Его адвокат Антон Гашинский сообщил, что Важенков госпитализирован в России из-за полученных травм в минском изоляторе на улице Окрестина после того, как его задержали на протестах в Беларуси.

- Встреча с представителями Следственного комитета Белоруссии не сможет состояться по состоянию здоровья Важенкова. Он госпитализирован после полученных в Окрестино травм, - передаёт ТАСС слова защиты.

Протесты в Белоруссии