В Беларуси вызвали на допрос россиянина Артёма Важенкова, он участвовал в протестах

Белорусские следователи хотели встретиться с Важенковым во вторник, 18 августа, для проведения следственных действий Фото: REUTERS

Следственный комитет Беларуси вызвал гражданина России Артёма Важенкова на допрос. Его подозревают в участии в массовых беспорядках в Минске. Оказывающий Важенкову помощь координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников отметил, что СК уже уведомили - Важенков не сможет явиться на допрос.

Его адвокат Антон Гашинский сообщил, что Важенков госпитализирован в России из-за полученных травм в минском изоляторе на улице Окрестина после того, как его задержали на протестах в Беларуси.

- Встреча с представителями Следственного комитета Белоруссии не сможет состояться по состоянию здоровья Важенкова. Он госпитализирован после полученных в Окрестино травм, - передаёт ТАСС слова защиты.