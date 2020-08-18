В Беларуси вызвали на допрос россиянина Артёма Важенкова, он участвовал в протестах

Белорусские следователи хотели встретиться с Важенковым во вторник, 18 августа, для проведения следственных действий Фото: REUTERS

Следственный комитет Беларуси вызвал гражданина России Артёма Важенкова на допрос. Его подозревают в участии в массовых беспорядках в Минске. Оказывающий Важенкову помощь координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников отметил, что СК уже уведомили - Важенков не сможет явиться на допрос.

Его адвокат Антон Гашинский сообщил, что Важенков госпитализирован в России из-за полученных травм в минском изоляторе на улице Окрестина после того, как его задержали на протестах в Беларуси.

- Встреча с представителями Следственного комитета Белоруссии не сможет состояться по состоянию здоровья Важенкова. Он госпитализирован после полученных в Окрестино травм, - передаёт ТАСС слова защиты.

Адвокат уточнил, что Важенков не сможет приехать в Минск также из-за трудностей с прохождением границы на фоне пандемии коронавируса. К тому же, по информации Алексея Прянишникова, силовики изъяли у Важенкова документы вместе с личными вещами.

Важенкова освободили из СИЗ в Минске 15 августа.

- Следственные действия запланированы в рамках возбужденного в связи с протестами в Минске уголовного дела о массовых беспорядках, - отметил Прянишников.