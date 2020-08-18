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В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии коронавируса, когда болеть начинает молодежь

Ученые организации до сих пор не могут дать четкий ответ, способны ли переболевшие заразиться коронавирусом вновь
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Мир входит в новую фазу пандемии коронавируса, заявили в ВОЗ. Пока локально - изменения уже происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где меняется группа риска, группа основных распространителей. Заболевают в основном молодые люди от 20 лет, стало больше 30-летних.

- То, что мы наблюдаем, - это не просто возрождение, мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - сказал доктор Такеши Касаи, региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, его слова приводит CNN.

Распространение коронавируса в мире