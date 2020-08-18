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Минтруд заявил, что предложений сделать 1 сентября выходным не поступало

Работодатели на свое усмотрение могут давать отгулы сотрудникам
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Минтруд заявил, что пока не назначал первое сентября выходным для родителей

Минтруд заявил, что пока не назначал первое сентября выходным для родителей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минтруд сообщил, что не получал предложений о введении дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников 1 сентября. С инициативой о введении такого отгула выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ведомство готово рассмотреть не только выходной день для родителей первоклассников, но и для выпускников. Такой вариант выходного озвучила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец.

«К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей», - подчеркнули в министерстве, сообщает ТАСС.

В Министерстве труда также напомнили, что в Трудовом кодексе на данный момент предусматривается возможность оформить на 1 сентября по согласованию с работодателем неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате.

Также работодатель может освобождать от работы родителей первоклассников 1 сентября с сохранением заработной платы, если у его организации имеются на это финансовые возможности.

«Такая практика есть на ряде предприятий, где выходной для родителей школьников или первоклассников установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами», - добавили в министерстве,

Напомним, что первое сентября пройдет в российских школах в очно. Какую форму будет иметь мероприятие зависит от решения руководства школы и глав района. Оно будет принято на фоне эпидемиологической ситуации в регионе и численности учебного заведения. Так, например, московские школы отказались от традиционной линейки, так как имеют в большинстве своем более тысячи учащихся.

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