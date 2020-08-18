Польша призвала Евросоюз к сотрудничеству по Белоруссии, а не к санкциям

Белорусы не согласны с результатами выборов Фото: REUTERS

Глава МИД Польши Павел Яблоньский обратился к лидерам стран Евросоюза по белорусскому вопросу. Напомним, уже прозвучали несколько заявлений от представителей стран ЕС о непризнании выборов президента в Белоруссии и о поддержке протестующих. Александра Лукашенко объявили персоной нон-грата на территории стран-участниц ЕС. Предлагали ввести санкции для решения конфликтной ситуации в Белоруссии.

- Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничивалась только представлением идеи о санкциях и принятием совместного заявления, которое, конечно, необходимо, — сказал Яблоньский в интервью агентству PAP. - Гражданам республики надо дать что-то большее.

Польский минитср считает, что лучший способ помочь - это начать сотрудничать, посадить дейтсвующие власти и оппозиционеров за стол переговоров.

Лукашенко ранее говорил, что против перевыборов и не собирается отдавать пост под давлением. Светлана Тихановская предложила народу себя в качестве национального лидера.