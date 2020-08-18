Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова потребовал для актера «максимально возможного наказания»

Сын Захарова не посмотрел видео-извинения Ефремова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пресненском суде идет слушание по делу о смертельном ДТП, участником которого стал Михаил Ефремов.Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

На заседании впервые в полном составе присутствуют родственники погибшего Сергея Захарова. Младший сын курьера попросил о максимальном наказании для актера.

«Если суд признает Ефремова виновным, я бы хотел для него максимально возможно наказания», - сказал Валерий Захаров.

Он также подчеркнул, что актёр не приносил ему извинений и не предлагал компенсацию.

Валерий рассказал, что отец приезжал на выходных в Рязанскую область.

«Поводили выходные одной большой семьей, плюс папа помогал материально», - рассказал о ситуации в семье сын Захарова.

Он сказал, что лично для него потеря отца стала невосполнимой и сейчас ему приходится очень тяжело.

«В 25 лет потерять отца - это ужасно, очень тяжело. Не верится, что его больше нет. И гражданский иск я, конечно, буду заявлять», - подчеркнул Захаров-младший.

Напомним, что Сергей Захаров погиб 8 июня. В его фургон врезался джип актера Михаила Ефремова. Артист пересек двойную сплошную и вылетел на встречную полосу. Столкновения избежать не удалось. Фургон перевернуло.

Свидетели и инспекторы ДПС, дежурившие в эту ночь на Садовом кольце, помогли пострадавшему и вызвали скорую помощь. От полученных травм Захаров умер в НИИ Склифосовского. Ранее на заседании 18 августа судмедэксперт Ромодановская заявила, что Сергей Захаров скончался от жировой эмболии.