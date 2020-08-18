Курс доллара на 19 августа: Официальные данные ЦБ РФ

Доллар дешевеет по отношению к корзине валют Фото: REUTERS

Центральный банк установил официальный курс доллара на 19 августа - 73,4321 рублей. Это на 46,45 копеек больше, чем за предыдущий день.

Но по отношению к корзине валют доллар дешевеет пятый день подряд. Аналитики считают, что американская валюта может достигнуть самого низкого уровня за два последних года.

- Индекс доллара упал на 0,3% до 92,55 за доллар США, закрывшись на двухлетнем минимуме 92,49,- сообщает Reuters.

Стабильности валюте США не добавляют прогнозы экономистов и медиков, которые говорят, эпидемия коронавируса закончится еще не скоро.

Инвесторы выказывали свое недоверие доллару самым очевидным путем - покупкой евро, подталкивая длинные позиции по евро к новому рекордному максимуму. Аналитики считают,когда за 1 евро стали давать 1,20 долларов, включился уже совершенно новый механизм, который работает на "психологическом уровне". Этот разрыв в стоимости американской и европейской валют в дальнейшем может увеличиваться: