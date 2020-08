Сколько демонов истребили в DOOM Iternal, рассказали авторы игры

Фото: Twitter DOOM

Студия id Software в официальном Twitter игры DOOM Iternal поделилась подробной статистикой достижений геймеров. С момента выхода игры они успели истребить более 12 миллиардов демонов. Разработчики также подсчитали, что за все время было пролито около 568 триллионов литров демонической крови. Самым популярным средством уничтожения оказался двухствольный дробовик.

Напомним, игра DOOM Eternal вышла 20 марта 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Впоследствии разработчики обещают выпустить игру на Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. А уже осенью появится первое сюжетное дополнение. Полноценный трейлер сюжетного дополнения The Ancient Gods, Part One покажут 27 августа.

Doom Eternal является частью серии игр Doom и прямым сиквелом компьютерной игры Doom 2016 года.