В Москве горит кровля завода железобетонных изделий недалеко от Москва-сити

Пострадавших нет Фото: МЧС Москвы

На Севере Москвы горит производственное здание. По сообщению ТАСС, в помещении на 3-м Хорошевском проезде находится завод железобетонных изделий.

Пожар на территории ДСК-1 виден из района Москва-Сити, клубы черного дыма поднимаются прямо с крыши здания, по словам очевидцев, огня через окна помещений не видно.

- По прибытии на территории промзоны происходило загорание 1-но этажного отдельно-стоящего строения на общей площади около 400 квадратных метров,- сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

В ведомстве уточнили, что соблюдали технику безопасности и правила охраны труда, спасателям удалось остановить пожат и не дать огню распространиться дальше. Никто из сотрудников предприятия, находящегося по этому адресу, не пострадал. Причины пожара на заводе железобетонных конструкций пока не известны, назначена экспертиза.