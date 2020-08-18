В Ленинградской области отреставрируют пять деревянных храмов

Губернатор Александр Дрозденко посетил церковь святого Николая Чудотворца, которая сейчас находится на реставрации. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области до конца 2021 года отреставрируют пять деревянных храмов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко: во вторник, 18 августа глава области приехал в деревню Согницы Подпорожского района, где сейчас восстанавливают две церкви. Первая - уникальный шаровый храм святителя Николая Чудотворца, построенная в 1696 году, вторая — церковь святителя Ильи Пророка 1864 года.

Александр Дрозденко познакомился с ходом работ и отметил, что памятники деревянного зодчества сейчас находятся на этапе «бережной реставрации». Деревянные срубы аккуратно разбирают, сохраняя уцелевшие элементы, а сгнившие доски и бревна заменяют на новые.

- Работа непростая, проводится анализ буквально каждого бревна. У Никольской церкви есть наклон, не все бревна целы. Но церкви живут, здесь есть свой приход, проводятся службы. Наверное, это самое главное, - рассказал губернатор.

Реставраторам предстоит восстановить деревянные конструкции и детали, кровлю, фундамент, элементы резьбы по дереву. Когда специалисты закончат работу над срубами, начнется реставрация внутреннего убранства. Работы начались в 2019 году и продлятся до ноября 2021 года. Общая стоимость контракта по восстановлению памятников - 41,6 млн рублей.

Обе церкви находятся в собственности Российской Федерации, службы в них проводит приход храма святых апостолов Петра и Павла Санкт-Петербургской Епархии РПЦ. Церковь святого Николая Чудотворца расположена на берегу реки Важенка, по которой ранее пролегал путь, связывавший Беломорье и Новгород. По мнению Александра Дрозденко, у храмов в Согиницах есть туристический потенциал, и их можно будет присоединить к «Серебряному ожерелью». Этот маршрут в будущем объединит туристические достопримечательности 11 регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Вологодской, Мурманской областей, республик Карелии и Коми, а также Ненецкого АО.