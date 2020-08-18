В Госдуме прокомментировали идею закрыть кальянные в России до конца года

В Госдуме одобрили идею закрыть кальянные на фоне распространения коронавируса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме предложение закрыть кальянные в России до конца 2020 года из-за риска распространения коронавируса назвали правильным. Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин поддержал инициативу Общественной палаты.

«Это, безусловно, правильное решение», — цитирует Говорина RT.

Депутат отметил, что курение кальянов в общественных местах является дополнительным фактором риска распространения как коронавирусной, так и других инфекций.

«В условиях риска инфицирования и развития инфекционных очагов кальяны являются дополнительным фактором риска. Важно в данной ситуации не просто до конца года закрыть, законодательство позволяет сейчас закрывать их по существу», — добавил Говорин.

Напомним, ранее идею закрыть кальянные до конца 2020 года озвучил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Свое обращение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

До этого о вреде курения кальяна рассказали в Роспотребнадзоре. Специалисты напомнили, что такая привычка способна также привести к ряду других заболеваний: к раку легких, бесплодию, заболеванию сердечно-сосудистой системы, передает Москва 24.