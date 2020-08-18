Третьи сутки подряд в России фиксируют менее 5 тысяч заражений коронавирусом

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 693 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России третий день подряд выявляют менее пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Сегодня, 18 августа, зафиксировано 4 748 новых заражённых. Это стало наименьшим числом случаев заражения с 20 апреля, когда за сутки зарегистрировали 4 268 новых пациентов. Всего в стране заразились COVID-19 932 493 человека.

Больше всего новых заражённых в Москве - 693 человека. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Свердловская область. За минувшие сутки новые случаи заражения не выявлены только в двух регионах России из 85: на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

Россия занимает четвёртое место в мире по числу заразившихся людей. По данным собирающего статистику университета Джонса Хопкинса, на первом месте США, где заразились 5,4 миллиона, Бразилия с 3,3 миллиона заражённых и Индия с 2,7 миллионами положительных тестов на COVID-19.