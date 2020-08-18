Опубликовано видео масштабных военных учений на полигоне Цугол

Учения прошли на земле и в воздухе Фото: function.mil.ru

Около 6 тысяч военнослужащих приняли участие в масштабных учениях на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Задействовано больше 1 тысячи единиц военной техники и вооружений. На кадрах, опубликованных с учений, видно, что атаку условного противника военные отражают с воздуха, при помощи самолетов-истребителей, бомбардировщиков, с земли - задействованы боевые машины пехоты, танки.

В Министерстве Обороны сообщают, что эти учения отличаются не только массовостью, но и постоянно меняющейся обстановкой.

- Помимо этого, осложнять выполнение задач будут диверсионно-разведывательные группы условного противника, оснащенные радиоэлектронными средствами, беспилотными летательными аппаратами, специальным снаряжением и обмундированием,- сообщили в ведомстве.

Военные применяют маскировку с учетом местности и особенностей ландшафта.

В конце июля учения прошли в Крыму на полигоне "Опук".